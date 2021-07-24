Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) перенесен на период с 15 октября по 14 ноября. Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне сообщалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат, после рабочей дискуссии с региональными властями было принято решение о проведении основного этапа ВПН с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги».

— Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования, — уточнили в Росстате.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь.