Фото: женщина выпала из окна многоэтажного дома в Петербурге

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: женщина выпала из окна многоэтажного дома № 27 на Глухарской улице в Санкт-Петербурге.
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23.07.2021 258
Пользователи социальных сетей опубликовали несколько фотографий с места происшествия. Подробных данных о личности упавшей, высоте и причине падения пока нет.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: lenobl.ru