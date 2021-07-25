Фото: женщина выпала из окна многоэтажного дома в Петербурге

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: женщина выпала из окна многоэтажного дома № 27 на Глухарской улице в Санкт-Петербурге.

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Пользователи социальных сетей опубликовали несколько фотографий с места происшествия. Подробных данных о личности упавшей, высоте и причине падения пока нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: lenobl.ru