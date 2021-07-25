Водолазы подняли тело утонувшего из Невы в Отрадном

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 24 июля из Невы на окраине города Отрадное в Кировском районе сотрудники шлиссельбургского поисково-спасательного отряда подняли тело мужчины.

В поисках утонувшего задействовали катер и группу водолазов. Личность погибшего установлена – им оказался 45-летний мужчина, который днем зашел в воду в районе плацдарма «Ивановский пятачок» и не вернулся.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что женщина выпала из окна многоэтажного дома в Санкт-Петербурге – фото.