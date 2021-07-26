Россия потратит 375 млрд рублей на цифровизацию ЖКХ

В Минстрое запланировали провести цифровизацию коммунальных служб до 2030 года на общую сумму 375 млрд рублей.

Отмечается, что суммарный объём денежных средств на финансирование изменений составит 393 млрд рублей. В сфере жилищно-коммунальных услуг планируется обязать ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компании (УК) за свой счёт устанавливать датчики Интернета вещей на своей инфраструктуре.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ».

Самым дорогим документом программы стала «Цифровизация инфраструктуры ЖКХ». Стратегия развития подразумевает разработку и внедрение типовых систем управления ресурсами — например, передачу в режиме реального времени данных о состоянии инженерных систем ресурсоснабжающих организаций, включая водоканал, теплоснабжение, городское освещение и другие.

В свою очередь информация будет обрабатываться в единой государственной системе. Для этого планируется использовать интеллектуальные приборы учёта, умные датчики, системы контроля знаний и другие алгоритмы.

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Управлять сбором данных, а также анализировать их будет специальный оператор. В Минстрое надеются за счёт этих мер снизить риски изношенности жилищной инфраструктуры и повысить сроки её службы.