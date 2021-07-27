Пострадавших от укусов клещей в Ленобласти становится меньше

Число пострадавших от клещей в Ленобласти продолжает еженедельно снижаться. На этой неделе зафиксировано на 35 случаев меньше по сравнению с предыдущей.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 21 по 27 июля в Ленобласти от укусов клещей пострадали 39 человек, среди них шесть детей. Всего с начала сезона зарегистрировано 4 078 пострадавших от клещей, в том числе 868 ребенка.

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Больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 746, Бокситогорском — 424, Волховском — 384, Подпорожском — 376, Киришском -354, Всеволожском — 354, Гатчинском — 371, Кингисеппском — 283, Лодейнопольском районах — 232.

Один несовершеннолетний заболел клещевым вирусным энцефалитом, еще один — боррелиозом, у ребенка из Тихвинского района подтверждены одновременно два диагноза.