В Кировском районе на берегу карьера рецидивист, угрожая ножом, украл у девушки телефон и одежду

В полицию Ленобласти 26 июля поступило сообщение об ограблении 17-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь с 25 на 26 июля на берегу лесного карьера «Майна» к девушке подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, украл у нее мобильный телефон и одежду, а затем скрылся.

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На следующий день полиция задержала подозреваемого, им оказался 41-летний безработный мужчина. Ранее он уже был судим четыре раза по статье «кража». Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».