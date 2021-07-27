Ленинградские педагоги получат премии до 200 тысяч рублей

Федеральные и областные выплаты получат педагоги — победители и лауреаты конкурса достижений в педагогической деятельности в 2021 году.

Премии в размере 200 тысяч и 100 тысяч рублей получат 20 учителей из Лужского, Всеволожского, Киришского, Кингисеппского, Гатчинского, Тосненского, Тихвинского районов Ленобласти и Соснового Бора, победивших и ставших лауреатами конкурса достижений в педагогической деятельности в 2021 году. Посмотреть список победителей можно по ссылке.

В конкурсе имели право участвовать школьные преподаватели с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю и со стажем работы учителем не менее трёх лет.