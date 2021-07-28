На сайт народной программы «Единой России» активно поступают предложения от граждан

Граждане вносят предложения по 11 направлениям, которые в совокупности затрагивают все сферы жизни.

Среди них: уровень жизни, здравоохранение, образование, наука, экономика, аграрный сектор, экология, культура. Самые важные инициативы будут включены в федеральный или региональный блок документа.

Одно из самых популярных направлений сбора предложений в народную программу «Единой России» касается помощи семьям с детьми. Граждане предлагают начислять доплаты без заявлений, комплексно помогать приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, нарастить места в детсадах и школах.

Секретарь Ленинградского областного регионального отделения «Единой России» Сергей Бебенин напомнил, что любой житель региона может внести предложение в программу фракции. Это можно сделать на сайте NP.ER.RU.

«Но мы понимаем, что есть пожилые люди, есть те, кто не пользуется интернетом, поэтому сбор предложений в программу партии ведут кандидаты на встречах с жителями, можно просто принести свое предложение в местное отделение «Единой России» или на прием граждан, и оно будет учтено», – отметил Сергей Бебенин

Политик подчеркнул, что это именно народная программа, которая основана на конкретных делах, проектах, предложенных людьми.

В «Единой России» уже прошли три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу. Речь идет о поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, фермерства и сельских территорий.