В России полный цикл вакцинации от коронавируса прошли больше 21 млн человек

Оба компонента вакцины от коронавируса в России получило порядка 15 % населения, или 21,3 млн человек. Соответствующая статистика была озвучена главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн человек, полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» около миллиона, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова — порядка 300 тысяч», — передает слова Поповой Интерфакс

Тем временем, еще 242 жителя Ленобласти заразились COVID-19. Данные на 28 июля мы публиковали ранее.