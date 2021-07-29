В Лодейном Поле двое мужчин обвиняются в сексуальной связи с 14-летней девочкой

Половые акты были по обоюдному согласию.

По информации АН «Оперативное прикрытие», в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, ее дочь в прошлом году вступила в сексуальные отношения с 31-летним мужчиной по обоюдному согласию. Ранее судимый парень прибыл в полицию самостоятельно для дачи показаний.

Позднее был задержан 38-летний житель района за вступление в близкие отношения с той же 14-летней девочкой. Оба подозреваемых знакомые подростка.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Семья девочки состоит на учете по делам несовершеннолетних.