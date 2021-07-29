В правительстве предложили ввести в вузах занятия по киберспорту

В правительстве предложили ввести в некоторых вузах страны образовательные программы в области киберспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую ранее утвердила комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Власти хотят дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Уточняется, что к декабрю следующего года могут быть введены курсы по анализу, разработке компьютерных игр и технологий, которые используются при создании фильмов и другого контента.

Отмечается, что на финансирование этой программы до 2024 года выделят 17,6 млрд рублей, из которых 8,6 должно поступить из федерального бюджета.

Инициатором внедрения киберспортивных дисциплин является «Ростелеком». В компании отметили, что компьютерные игры развивают креативность, умение быстро принимать решения и управлять стрессом.

— Некоторые мировые вузы с успехом вводят киберспорт в образовательный процесс. Например, курсы по игре StarCraft есть в UC Berkeley, University of Florida, New York University, — добавили в Ростелекоме.

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Гендиректор АНО «Диалог», одного из разработчиков «дорожной карты», Алексей Гореславский заявил, что внедрение киберспорта в образовательную систему является «ответом на запрос общества».