В правительстве предложили ввести в вузах занятия по киберспорту

В правительстве предложили ввести в некоторых вузах страны образовательные программы в области киберспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую ранее утвердила комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Власти хотят дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Уточняется, что к декабрю следующего года могут быть введены курсы по анализу, разработке компьютерных игр и технологий, которые используются при создании фильмов и другого контента.
Отмечается, что на финансирование этой программы до 2024 года выделят 17,6 млрд рублей, из которых 8,6 должно поступить из федерального бюджета.
Инициатором внедрения киберспортивных дисциплин является «Ростелеком». В компании отметили, что компьютерные игры развивают креативность, умение быстро принимать решения и управлять стрессом.
Гендиректор АНО «Диалог», одного из разработчиков «дорожной карты», Алексей Гореславский заявил, что внедрение киберспорта в образовательную систему является «ответом на запрос общества».