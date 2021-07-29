Три человека пострадали после столкновения легковушки и грузовика — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на 254 км трассы “Кола” в Лодейнопольском районе Ленобласти — столкнулись грузовик и легковушка.

Автомобили ехали в попутном направлении. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали три человека. На помощь пострадавшим прибыли спасатели ПСО города Лодейное Поле. Они оказали им необходимую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Три человека пострадали после столкновения легковушки и грузовика - фото пострадавшие, Лодейнопольский район, Ленобласть, ДТП, грузовик, авария
Три человека пострадали после столкновения легковушки и грузовика - фото пострадавшие, Лодейнопольский район, Ленобласть, ДТП, грузовик, авария
Три человека пострадали после столкновения легковушки и грузовика - фото пострадавшие, Лодейнопольский район, Ленобласть, ДТП, грузовик, авария
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

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