Три человека пострадали после столкновения легковушки и грузовика — фото

Серьезное ДТП произошло на 254 км трассы “Кола” в Лодейнопольском районе Ленобласти — столкнулись грузовик и легковушка.

Автомобили ехали в попутном направлении. В результате ДТП в легковом автомобиле пострадали три человека. На помощь пострадавшим прибыли спасатели ПСО города Лодейное Поле. Они оказали им необходимую помощь и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Сегодня утром на трассе «Скандинавия» перевернулся самосвал с песком.