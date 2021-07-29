Следствие подозревает бывшего чиновника в схемах с подделкой документов и перепродажей земли.

Бывший глава Бугровского поселения Геннадий Шорохов был арестован на 2 месяца. Об этом источник сообщил 47news. Следствие подозревает бывшего чиновника в схемах с подделкой документов и перепродажей земли.

Вам будет интересно Бывшего главу Бугров Геннадия Шорохова заподозрили в мошенничестве По информации правоохранительных органов, речь идет о подозрении в мошенничестве с земельными участками на сумму более 150 млн рублей. Геннадий Шорохов,... 28.07.2021 161

Сообщается, что суть преступной схемы заключалась в подделки документов от имени главы поселения. После таких махинаций бумаги превращались в свидетельство о праве собственности на землю.