Бывший глава Бугров Геннадий Шорохов заключен под стражу на два месяца

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: экс-глава Бугров Геннадий Шорохов / admbsp.ru
Фото: экс-глава Бугров Геннадий Шорохов / admbsp.ru

Следствие подозревает бывшего чиновника в схемах с подделкой документов и перепродажей земли.

Бывший глава Бугровского поселения Геннадий Шорохов был арестован на 2 месяца. Об этом источник сообщил 47news. Следствие подозревает бывшего чиновника в схемах с подделкой документов и перепродажей земли.

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28.07.2021 161

Сообщается, что суть преступной схемы заключалась в подделки документов от имени главы поселения. После таких махинаций бумаги превращались в свидетельство о праве собственности на землю.

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