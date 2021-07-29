В Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина — фото Сергей Брицун, Парк имени Юрия Гагарина, Волхов, благоустройство

На объекте завершаются последние штрихи — достраивают спортивные площадки, устанавливают скамейки и урны, высаживают цветы.

Парк имени Юрия Гагарина в Волхове проходит последние работы перед открытием осенью. На объекте завершаются последние штрихи — достраивают спортивные площадки, устанавливают скамейки и урны, высаживают цветы.

В Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина — фото Сергей Брицун, Парк имени Юрия Гагарина, Волхов, благоустройствоФото: britsunalexey / Instagram
В Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина — фото Сергей Брицун, Парк имени Юрия Гагарина, Волхов, благоустройствоФото: britsunalexey / Instagram

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун лично проверил ход работ и поделился своими впечатлениями в Instagram. В парке установили светящихся в темноте бабочек и световой тоннель, который расскажет посетителям парка о счастье, успехе и любви, отметил Сергей Брицун.

Вам будет интересно
В Волхове готовится к открытию обновленный парк имени Юрия Гагарина — фото Сергей Брицун, Парк имени Юрия Гагарина, Волхов, благоустройство
В Ленобласти со 2 августа появится эковолонтерский лагерь "Острова Выборгского залива"
Волонтеры на протяжении недели займутся уборкой заказника "Кивипарк" и прилегающих к нему островов от мусора. Также будут проведены работы по...
29.07.2021 28
Автор