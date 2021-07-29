На объекте завершаются последние штрихи — достраивают спортивные площадки, устанавливают скамейки и урны, высаживают цветы.
Парк имени Юрия Гагарина в Волхове проходит последние работы перед открытием осенью. На объекте завершаются последние штрихи — достраивают спортивные площадки, устанавливают скамейки и урны, высаживают цветы.
Фото: britsunalexey / Instagram
Фото: britsunalexey / Instagram
Глава администрации Волховского района Алексей Брицун лично проверил ход работ и поделился своими впечатлениями в Instagram. В парке установили светящихся в темноте бабочек и световой тоннель, который расскажет посетителям парка о счастье, успехе и любви, отметил Сергей Брицун.
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29.07.2021 28