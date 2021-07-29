В Шушарах через соцсети продавали ребенка за 30 тысяч рублей

Как сообщает piter.tv, в одной из новостных групп поселка Шушары было опубликовано объявление о продаже «ребенка из подвала» за 30 тысяч рублей.

Объявление было опубликовано в категории «детские товары».

Участников паблика возмутило, что модераторы пропустили объявление, и оно было оперативно удалено. Однако постом заинтересовались следователи.