В Шушарах через соцсети продавали ребенка за 30 тысяч рублей

Как сообщает piter.tv, в одной из новостных групп поселка Шушары было опубликовано объявление о продаже «ребенка из подвала» за 30 тысяч рублей.
Объявление было опубликовано в категории «детские товары».
Участников паблика возмутило, что модераторы пропустили объявление, и оно было оперативно удалено. Однако постом заинтересовались следователи.
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29.07.2021 120