В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи.

Сегодня, 29 июля, в Кузьмолово у Придорожной улицы произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи. Судя по кадрам столкновение было сильное — вдребезги мотоцикл и передняя часть автомобиля.

Фото: Мотосолидарность ДТП Фото: Мотосолидарность ДТП

Как утверждают очевидцы, автомобиль при повороте не пропустил мотоциклиста. Фотографии взяты с группы ВКонтакте Мотосолидарность ДТП.