В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи.
Сегодня, 29 июля, в Кузьмолово у Придорожной улицы произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи. Судя по кадрам столкновение было сильное — вдребезги мотоцикл и передняя часть автомобиля.
Фото: Мотосолидарность ДТП
Фото: Мотосолидарность ДТП
Как утверждают очевидцы, автомобиль при повороте не пропустил мотоциклиста. Фотографии взяты с группы ВКонтакте Мотосолидарность ДТП.