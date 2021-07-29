В Кузьмолово мотоциклист и автомобилист не поделили поворот — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Мотосолидарность ДТП
Фото: Мотосолидарность ДТП

В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи.

Сегодня, 29 июля, в Кузьмолово у Придорожной улицы произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадал мотоциклист. Он находится в машине скорой помощи. Судя по кадрам столкновение было сильное — вдребезги мотоцикл и передняя часть автомобиля.

В Кузьмолово мотоциклист и автомобилист не поделили поворот — фото мотоцикл, кузьмолово, ДТП, аварияФото: Мотосолидарность ДТП
В Кузьмолово мотоциклист и автомобилист не поделили поворот — фото мотоцикл, кузьмолово, ДТП, аварияФото: Мотосолидарность ДТП

Как утверждают очевидцы, автомобиль при повороте не пропустил мотоциклиста. Фотографии взяты с группы ВКонтакте Мотосолидарность ДТП.

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