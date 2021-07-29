В Петербурге успокаивать голого мужчину, гуляющего по проезжей части, приехала полиция — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец снял на видео, как неизвестный мужчина голышом терроризировал проезжающих автомобилистов по проспекту Энгельса. Позже за «нудистом» приехала полиция и скорая.

Видео инцидента разместил портал Мегаполис вечером, 29 июля. Как отметил очевидец, за развитием событий он наблюдал около 20-ти минут. Все это время мужчина голышом прогуливался по проезжей части.

«Потом приехали ДПС и скорая помощь. Его пристегнули наручниками к ограждению, замотали голову и начали оказывать помощь», — рассказал свидетель.
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В Петербурге успокаивать голого мужчину, гуляющего по проезжей части, приехала полиция - видео скорая, полиция, Петербург, голый мужчина, видео
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