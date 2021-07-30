У жителя Гатчины угнали автомобиль за 2,1 млн рублей

По информации ivbg.ru, 29 июля в полицию Гатчинского района обратился 60-летний житель Гатчины.
У мужчины угнали черный Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Авиатриссы Зверевой в Гатчине. Ущерб автовладельца составил 2,1 млн рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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30.07.2021 76