На сегодняшний день в регионе проживает более 1,9 миллиона человек.

На 1 июня текущего года в Ленинградской области проживает 1 900,1 тысяч человек. При этом городское население выросло до 1279,5 тысячи человек, сельское — до 620,6 тысячи человек. Это следует из данных Росстата, передает пресс-служба регионального правительства.

Причин такого явления, по мнению экспертов, две: миграционный прирост и высокая рождаемость. За пять месяцев 2021 года в Ленобласть переехало в 1,3 % больше человек (14,8 тысячи), чем в минувшем году. С марта по июнь в регионе также родилось на 2 % больше детей, чем в тот же период прошлого года.