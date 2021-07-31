Вблизи крепости Орешек перевернулось судно с тремя пассажирами, один человек погиб

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 31 июля, в Кировском районе Ленобласти вблизи крепости «Орешек» перевернулось маломерное судно.

На борту находилось три пассажира, двоих из них спасены, третьего спасти не удалось, сообщили пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, проводится проверка.

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