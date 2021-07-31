Мигранты, толпой избившие инвалида в Мурино, предстанут перед судом

Автор: Гузель Галимова
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Массовая драка, в которой пострадали три жителя Мурино, произошла в апреле этого года. 

Следствием установлено, что в апреле 2021 года группа иностранцев-таксистов на дороге во Всеволожском районе избили троих местных жителей, один из которых оказался инвалидом. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Видео: "Мурино Live" ВКонтакте

Двоих подозреваемых уже задержали. Им предъявлено обвинение по статье «хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Следком Ленобласти подготовил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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28.07.2021 141
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