В Лодейном Поле волонтеры провели субботник в честь Года чистой воды — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Лодейнопольского района
Фото: администрация Лодейнопольского района

Активисты убрали территорию между парком Свирской Победы и Паромным переулком. В субботнике участвовали жители города, представители Молодежного совета, женсовета, общественной организации «Молодая гвардия», школьного лесничества и глава района Сергей Баранов.

В субботу, 31 июля, жители и волонтеры Лодейнопольского района провели субботник в честь акции Года чистой воды. Активисты убрали территории между парком Свирской Победы и Паромным переулком. В нем участвовали жители города, представители Молодежного совета, женсовета, общественной организации «Молодая гвардия», школьного лесничества и глава района Сергей Баранов.

Фото: администрация Лодейнопольского района
Фото: администрация Лодейнопольского района

Также организаторы субботника связались с собственниками строений. Цель данной акции — мотивировать людей не превращать заброшенные здания в свалки.

Фото: администрация Лодейнопольского района
Фото: администрация Лодейнопольского района

Участники акции не собираются останавливаться на достигнутом. Следующая цель для уборки — колодцы на Манинском поле, а также родники.

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