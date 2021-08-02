Сельскохозяйственная микроперепись началась в Ленобласти

Микроперепись затронет 275 тысяч объектов АПК, около 65% всех хозяйств Ленинградской области и даст возможность поддерживать в актуальном состоянии картину агропромышленного комплекса региона.
Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, точная информация о структуре областного сельского хозяйства позволит скорректировать меры поддержки.
«Область активно развивает агропромышленный комплекс, начинает осваивать новые отрасли, потому необходима актуализация данных с последней переписи 2016 года, нужно выявить новые тенденции и структурные изменения в сельском хозяйстве», – заявил Олег Малащенко
Сельскохозяйственная микроперепись будет проходить на территории Ленинградской области с 1 по 30 августа 2021 года.
Вам будет интересно
По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в регионе немного стабилизировалась, но...
02.08.2021 85