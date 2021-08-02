Сначала кудровчанину не удалось пробить упорное окно, но с третьей попытки мужчина добился успеха, нужно было всего лишь обойти «противника» сзади.

В Кудрово на камеры видеонаблюдения попал местный житель, который разбил окно противопожарной двери в одном из жилых домов.

Сначала кудровчанину не удалось пробить упорное окно, но с третьей попытки мужчина добился успеха, нужно было всего лишь обойти «противника» сзади.

Видеозаписью поделились в сообществе «Жизнь в Кудрово».