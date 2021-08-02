Сначала кудровчанину не удалось пробить упорное окно, но с третьей попытки мужчина добился успеха, нужно было всего лишь обойти «противника» сзади.
В Кудрово на камеры видеонаблюдения попал местный житель, который разбил окно противопожарной двери в одном из жилых домов.
Сначала кудровчанину не удалось пробить упорное окно, но с третьей попытки мужчина добился успеха, нужно было всего лишь обойти «противника» сзади.
Видеозаписью поделились в сообществе «Жизнь в Кудрово».
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