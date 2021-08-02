В Выборге объявили войну зарослям борщевика

Районная администрация Выборга собирается очистить улицы города от опасного сорняка. Большие участки этого растения обнаружили уже в нескольких районах муниципалитета.

Так, сорное растение нашли на участках по улицам Уральской, Октябрьской, Западной, 2-й Озерной и Рубероидной, передает пресс-служба администрации Выборгского района.

Как рассказала главный специалист отдела благоустройства администрации Елена Семёнова, химическая обработка борщевика будет проведена на этой неделе и будет зависеть от погоды.

«В период работ запрещается пребывание людей на данных участках. Чтобы получить необходимый результат предстоит провести двухразовую обработку растения химическими средствами«, — сообщила специалист.