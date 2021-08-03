Будет штормить: в Ленобласти во вторник ожидается гроза и сильный ветер

Автор: Александр Селиванов
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Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион днем 3 августа придет непогода. Местами ожидается гроза с порывистым ветром до 15-18 м/с.

В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.

В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

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30.07.2021 901

Напоминаем, что во время грозы запрещено:

  • укрываться возле одиноких деревьев;
  • прислоняться к скалам и отвесным стенам;
  • останавливаться на опушке леса;
  • останавливаться возле водоемов;
  • прятаться под скальным навесом;
  • бегать и суетиться;
  • передвигаться плотной группой;
  • находиться в мокрой одежде;
  • находиться возле костра;
  • хранить металлические предметы в палатке;
  • использовать электроприборы в доме.
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