Будет штормить: в Ленобласти во вторник ожидается гроза и сильный ветер

Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион днем 3 августа придет непогода. Местами ожидается гроза с порывистым ветром до 15-18 м/с.

В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.

В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Вам будет интересно Шаровая молния запуталась в проводах в Санкт-Петербурге - видео В четверг на Северную столицу обрушилась гроза. ﻿ По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, шаровая молния попала в провода на... 30.07.2021 901

Напоминаем, что во время грозы запрещено: