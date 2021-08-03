В Буграх открылся новый скейт-парк

В поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти состоялось открытие скейт-парка.

Площадь спортивного пространства – 1 040 квадратных метров. Скейт-парк выполнен из гидротехнического, высокопрочного бетона методом набрызга. И находится вдали от жилых домов, а также оснащен мощным освещением, поэтому можно с комфортом проводить тренировки в любое время суток.

Пространство хоть и называется скейт-парком, заниматься здесь могут и те, кто катается на BMX, роликовых коньках и самокатах.

Напомним, 12 августа в Волхове пройдет региональный фестиваль уличных культур «Молодость». Мероприятие объединит следующие направления: брейкинг, паркур, воркаут, скейтбординг, хип-хоп, Scoot и граффити.