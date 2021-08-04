В России ужесточат требования к ипотечным заемщикам

Приобрести жилье в ипотеку станет сложнее, а кредит станет менее выгодным, предупреждают эксперты.

В ближайшее время в России планируется ужесточение требований к заемщикам при выдаче ипотечных кредитов. Купить жилье в ипотеку станет возможно только при успешном прохождении банковской проверки, а кредит станет не таким выгодным, сообщил «Вечерней Москве» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Центробанк ввел более жесткое регулирование выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом 15–20% от стоимости жилья с 1 августа: надбавки к коэффициентам риска повышены до 50–100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

Как пояснил эксперт, ипотека становится более дорогой для заемщика. Эти меры связаны с закредитованностью населения: при сохранении такой тенденции может возникнуть ипотечный пузырь, представляющий риски для экономики.

Теперь банки будут более внимательно изучать реальный доход заемщика, его возможность обслуживать ипотеку и кредитную историю. Также будут проверять надежность работодателя.

Для заемщиков эти изменения означают, что одобрить ипотеку будет сложнее, а сама она будет дороже.

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В целом в 2021 году, по данным эксперта, россияне стали реже покупать жилье в ипотеку, чем в 2020 году.