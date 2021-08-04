Росгвардейцы нашли потерявшуюся во Всеволожске трехлетнюю девочку

Росгвардейцы нашли ребенка за десять минут после сообщения о пропаже.
3 августа в 20.20 в правоохранительные органы обратился отец девочки. Он заявил, что гулял с трехлетней дочерью на детской площадке на улице Вокка во Всеволожске, в какой-то момент он отвлекся и потерял ребенка из виду.
Сотрудникам Росгвардии потребовалось 10 минут, чтобы найти девочку неподалеку от скейт-парка на Ленинградской улице. Ребенка передали сотрудникам полиции, а затем вернули родителям, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
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