Росгвардейцы нашли потерявшуюся во Всеволожске трехлетнюю девочку

Росгвардейцы нашли ребенка за десять минут после сообщения о пропаже.

3 августа в 20.20 в правоохранительные органы обратился отец девочки. Он заявил, что гулял с трехлетней дочерью на детской площадке на улице Вокка во Всеволожске, в какой-то момент он отвлекся и потерял ребенка из виду.

Сотрудникам Росгвардии потребовалось 10 минут, чтобы найти девочку неподалеку от скейт-парка на Ленинградской улице. Ребенка передали сотрудникам полиции, а затем вернули родителям, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.