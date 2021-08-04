5 августа в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 5 августа, в Ленобласти ожидается переменная облачность.  

По сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +5…+10°C, вблизи водоемов местами до +13°C, днем +18…+23°C.

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04.08.2021 139

Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.

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