5 августа в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

В четверг, 5 августа, в Ленобласти ожидается переменная облачность.
По сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +5…+10°C, вблизи водоемов местами до +13°C, днем +18…+23°C.
Вам будет интересно
На тихую охоту вышли практически в нескольких районах города и области. В социальных сетях появились фотографии долгожданных грибов, которые появились в...
04.08.2021 139
Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.