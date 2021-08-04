К раздельному сбору покрышек примкнут следующие семь районов: Волховский, Выборгский, Гатчинский, Лужский, Киришский, Приозерский и Тосненский.

Комитет по обращению с отходами получил положительный отклик регионов Ленобласти на запрос об утилизации покрышек. Опыт местного самоуправления и частных переработчиков решили расширить еще на семь районов.

К раздельному сбору покрышек примкнут следующие семь районов: Волховский, Выборгский, Гатчинский, Лужский, Киришский, Приозерский и Тосненский.

Собранные покрышки направят в переработку в рамках поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами. Сосновый Бор, Всеволожского и Кировского районов уже имеют практический опыт в сфере утилизации покрышек через специализированные компании.

Во Всеволожском районе покрышки собирают на двух площадках. Здешние мощности позволяют собрать в год около 4 000 кубометров для утилизации.

Сбор покрышек в Сосновом Боре был организован в прошлом году. Старые покрышки бесплатно собираются на площадке в промзоне и утилизируются. В общей сложности было вывезено 850 м3 отработанных покрышек, которые послужат для детских и спортивных площадок, а также в дорожном строительстве.

В Кировском районе комбинируют постоянно действующие точки сбора покрышек с сезонными акциями весной и осенью, во время которых переработчик и администрация организуют дополнительный сбор сезонной резины.