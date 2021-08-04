В WhatsApp появились исчезающие сообщения

В мессенджере WhatsApp была запущена новая функция, позволяющая делиться с собеседником исчезающими фотографиями и видео, пишет TechCrunch.

Как сообщает компания, уже на этой неделе возможность станет доступна для всех пользователей. Изображение можно будет отправить в режиме «однократного просмотра» — тогда собеседник сможет открыть файл один раз, после чего он удалится и пометится значком «просмотрено».

В WhatsApp отметили, что новая функция может быть полезна для множества нужд, например, если пользователю нужно поделиться паролем от Wi-Fi или паспортными данными.