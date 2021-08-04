Губернатор Ленобласти в ходе рабочей поездки в Тосненский район осмотрел отремонтированную амбулаторию поселка Сельцо.

Ремонт здания 1975 года постройки, в котором расположена амбулатория, был начат в декабре 2019 года. Рабочие отремонтировали кровлю, фасад, крыльцо, отмостки, полы, стены, потолки, перегородки, заменили окна и двери, установили козырьки и пандусы, противопожарные двери, заменили инженерное оборудование. В общей сложности на реконструкцию было выделено 15,3 млн рублей.

Фото: ЛенТВ24

Медицинскую помощь в амбулатории оказывают врач общей практики, стоматолог и педиатр. Здесь также работает процедурный кабинет, проводятся профосмотры, диспансеризация, вакцинация и УЗИ-исследование.