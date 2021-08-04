В Петербурге хотят освоить новую технологию строительства зданий

В Северной столице планируют использовать аддитивные технологии для реализации проектов цифровой трансформации города. Речь идёт об использовании метода по аналогии с 3D-печатью.

Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Принцип такой технологии схож с 3D-печатью, когда идёт послойное наращивание и синтез объектов, рассказали в пресс-службе Смольного. Технология состоит в поэтапном формировании объекта, добавлении материала слой за слоем.

«Мы постепенно приближаемся к созданию автоматизированных систем в сфере строительства, а именно — к использованию специальных принтеров для возведения зданий и сооружений. Санкт‑Петербург внимательно изучает мировой опыт и стремится к тому, чтобы в обозримом будущем постепенно начать реализацию пилотных проектов по печати зданий и сооружений«, — поделился Казарин.