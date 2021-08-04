Из административного помещения в Петербурге вырывается неизвестный красный дым

Автор: Анастасия Щербакова
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Из здания муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге валит неизвестный красный дым. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв.

Об инциденте поделился портал Мойка78 вечером, 4 августа. В здании МО Смольнинское «что-то взорвалось». По кадрам видно, как красные клубы дыма вырываются из здания.

Люди, которые находились в помещении, эвакуировались.

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14.06.2018 7215
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