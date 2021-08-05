В Санкт-Петербурге будут изымать неправильно припаркованные самокаты

К такому решению пришли в Комитете по благоустройству Северной столицы.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге будет выведена правило «пункт проката средств индивидуальной мобильности».

Согласно нововведению если самокат будет валяться вне утверждённых территорий, его будут изымать и хранить на складе. Отмечается, что правило будет распространяться и на электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

Напомним, что пункты проката электросамокатов запрещено размещать на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений, на расстоянии менее 15 метров от павильонов остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро, парков.