В Санкт-Петербурге будут изымать неправильно припаркованные самокаты

К такому решению пришли в Комитете по благоустройству Северной столицы.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге будет выведена правило «пункт проката средств индивидуальной мобильности».
Согласно нововведению если самокат будет валяться вне утверждённых территорий, его будут изымать и хранить на складе. Отмечается, что правило будет распространяться и на электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.
Напомним, что пункты проката электросамокатов запрещено размещать на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений, на расстоянии менее 15 метров от павильонов остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро, парков.
Вам будет интересно
Видео: в Петербурге ребенок на самокате врезался в прохожую – за это его мать еще и избила пострадавшую
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в Санкт-Петербурге на углу улиц Типанова и Космонавтов произошел конфликт между двумя женщинами. Одна –...
29.07.2021 436