В Минпромторге отметили снижение цен на овощи

В Минпромторге заявили о тенденции к уменьшению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая зафиксирована как у производителей, так и у торговых сетей.
По сведениям Минпромторга, по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь уменьшились больше чем на 11%, картофель стал дешевле приблизительно на 6,5%, лук подешевел примерно на 1%.
Как сообщили в ТАСС, сославшись на данные Росстата, стоимость плодоовощной продукции в РФ за неделю с 27 июля по 2 августа текущего года уменьшились в среднем на 3,1%.
— Тенденция к уменьшению цен наблюдается как у производителей, так и у торговых сетей, при этом заметнее всего цены снизились на фермерских рынках и рынках выходного дня, — приводят в агентстве слова замруководителя Минпромторга Виктора Евтухова.
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