В Минпромторге отметили снижение цен на овощи

В Минпромторге заявили о тенденции к уменьшению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая зафиксирована как у производителей, так и у торговых сетей.

По сведениям Минпромторга, по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь уменьшились больше чем на 11%, картофель стал дешевле приблизительно на 6,5%, лук подешевел примерно на 1%.

Как сообщили в ТАСС, сославшись на данные Росстата, стоимость плодоовощной продукции в РФ за неделю с 27 июля по 2 августа текущего года уменьшились в среднем на 3,1%.

— Тенденция к уменьшению цен наблюдается как у производителей, так и у торговых сетей, при этом заметнее всего цены снизились на фермерских рынках и рынках выходного дня, — приводят в агентстве слова замруководителя Минпромторга Виктора Евтухова.