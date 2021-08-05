В России резко ухудшили прогноз по сбору урожая пшеницы

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) резко ухудшили прогноз по сбору российской пшеницы. Более того, они считают, что похожая ситуация произойдет и с ячменем.
Как прогнозируют в ИКАР, объем сборов сократится с 81,5 до 78,5 миллиона тонн. Аналогичной точки зрения придерживаются в аналитическом центре «СовЭкон», где прогнозируют падение урожая с 82,3 до 76,4 миллиона тонн.
Кроме того, как передает «Интерфакс», прогноз по урожаю снизили и представители Российского зернового союза.
Аналитики организации считают, что показатель достигнет отметки 79-80 миллионов тонн (вместо 82,5-83), что на 7% меньше прошлого года.
Подобная тенденция имеет под собой основания: все дело в сокращении посевных площадей под пшеницей, прежде всего, под озимой. В общей сложности уменьшение площади под ней составило 1,3 миллиона гектаров.
Похожая ситуация произойдет и с ячменем: эксперты считают, что его тоже соберут меньше.