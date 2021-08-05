Дело об убийстве возбудили еще в 1997 году, когда в лесу у деревни Сухая Нива нашли труп 46-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Подозреваемому удалось скрыться, но в феврале 2021 года дело снова возобновили.

В Бокситогорске возобновили уголовное дело об убийстве, которое было совершено 23 года назад. Следователи нашли причастного к преступлению 60-летнего мужчину. Его допросили и задержали. Мужчину ждет суд.

Дело об убийстве возбудили еще в 1997 году, когда в лесу у деревни Сухая Нива нашли труп 46-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Подозреваемому удалось скрыться, но в феврале 2021 года делу снова дали ход.

По версии следствия, обвиняемый будучи пьяным, повздорил с потерпевшим, с которым у него были сложные отношения. В ходе конфликта мужчина ударил 12 раз ножом пострадавшего и тот скончался.