Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Высокое содержание нитрата вредно для человека, однако есть способы для выявления опасных арбузов.
Агроном Владимир Викулов рассказал в интервью радио Sputnik как отличить арбуз с высоким содержанием нитратов от полезных и безопасных плодов.
Владимир Викулов отметил, что арбузы должны проверять и продавец должен иметь бумагу об отсутствии нитратов. Однако оформление зачастую идет по принципу «бумага все стерпит», поэтому покупатель должен быть внимателен.
Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Высокое содержание нитрата вредно для человека, однако есть способы для выявления опасных арбузов. Они могут оказаться не только в самых первых плодах, но и на плодах в августе.
Явным признаком нитратов может послужить бугристая корка, уверен агроном.