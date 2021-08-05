Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Высокое содержание нитрата вредно для человека, однако есть способы для выявления опасных арбузов.

Агроном Владимир Викулов рассказал в интервью радио Sputnik как отличить арбуз с высоким содержанием нитратов от полезных и безопасных плодов.

Владимир Викулов отметил, что арбузы должны проверять и продавец должен иметь бумагу об отсутствии нитратов. Однако оформление зачастую идет по принципу «бумага все стерпит», поэтому покупатель должен быть внимателен.

Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Высокое содержание нитрата вредно для человека, однако есть способы для выявления опасных арбузов. Они могут оказаться не только в самых первых плодах, но и на плодах в августе.

Явным признаком нитратов может послужить бугристая корка, уверен агроном.

«Поверхность арбуза должна быть гладкой. Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», – пояснил Владимир Викулов.