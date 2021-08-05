Дрозденко прокомментировал уход Пименова с поста председателя комитета Ленобласти по обращению с отходами

Сегодня, 5 августа, стало известно, что глава комитета Ленобласти по обращению с отходами Алексей Пименов покидает свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Губернатор Ленобласти подписал заявление.

“Я считаю, что Алексей Андреевич справился с поставленной задачей по реализации реформы на территории области и предложил ему новые вызовы в составе «Команды 47»”, – прокомментировал губернатор.

Добавим, должность председателя комитета по обращению с отходами Ленобласти Пименов занимал с 2019 года. Он успешно реализовал первый этап реформы по обращению с ТБО.