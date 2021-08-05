В предвкушении пробок: на КАД произошло очередное массовое ДТП

На внутренней стороне КАД вечером, 5 августа, произошла авария с участием четырёх автомобилей. На участке дороги уже начинает скапливаться пробка.

Очевидцы сообщают о дорожном происшествии на КАД в районе съезда на Косыгина.

«VW прилетел сбоку сначала капотом в ограждение, а потом ещё развернуло. Трое мужчин из VW вышли в шоке. Всего 4 машины», — сообщил автор фотографии.

Информация о пострадавших не поступала. Отметим, что ДТП произошло в районе 17:00.