В предвкушении пробок: на КАД произошло очередное массовое ДТП

На внутренней стороне КАД вечером, 5 августа, произошла авария с участием четырёх автомобилей. На участке дороги уже начинает скапливаться пробка.
Очевидцы сообщают о дорожном происшествии на КАД в районе съезда на Косыгина.
«VW прилетел сбоку сначала капотом в ограждение, а потом ещё развернуло. Трое мужчин из VW вышли в шоке. Всего 4 машины», — сообщил автор фотографии.
Информация о пострадавших не поступала. Отметим, что ДТП произошло в районе 17:00.
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