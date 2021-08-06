На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 134 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части механизированным способом;
- 60-61 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 155-157 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, заливка швов в асфальтобетонном покрытии.
А-181 «Магистральная»:
- 0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
- 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО.
- 0-98 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- 44-77 км (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00.