На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

134 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части механизированным способом;

60-61 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;

155-157 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, заливка швов в асфальтобетонном покрытии.

А-181 «Магистральная»:

0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала»: