На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 августа

Автор: Александр Селиванов
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 134 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • 47-65 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части механизированным способом;
  • 60-61 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • 155-157 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, заливка швов в асфальтобетонном покрытии.

А-181 «Магистральная»:

  • 0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
  • 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
  • 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО.
  • 0-98 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • 44-77 км (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00.
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