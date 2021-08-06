Снаряд в «Прибрежном» парке, где ведется расчистка территории и работы по планировке грунта. Нашедший снаряд отметил, что его длина составляет около 60 сантиметров.

В строящемся «Прибрежном» парке был случайно найден снаряд времен Великой Отечественной войны. «Эхо войны» обнаружили во время проведения земляных работ. Сейчас в парке ведется расчистка территории и работы по планировке грунта.

Парк находится центре города Кириши, вдоль Волховской набережной. Боеприпас был найден возле №48 по набережной.

Нашедший снаряд отметил, что его длина составляет около 60 сантиметров.