Снаряд в «Прибрежном» парке, где ведется расчистка территории и работы по планировке грунта. Нашедший снаряд отметил, что его длина составляет около 60 сантиметров.
В строящемся «Прибрежном» парке был случайно найден снаряд времен Великой Отечественной войны. «Эхо войны» обнаружили во время проведения земляных работ. Сейчас в парке ведется расчистка территории и работы по планировке грунта.
Парк находится центре города Кириши, вдоль Волховской набережной. Боеприпас был найден возле №48 по набережной.
Нашедший снаряд отметил, что его длина составляет около 60 сантиметров.
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