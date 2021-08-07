Оставленный на зарядке телефон привел к пожару в квартире во Всеволожском районе

В деревне Старая во Всеволожском районе произошло возгорание в жилом помещении. Хозяйка квартиры считает, что всеми виной был оставленный телефон на зарядке.

Пожар в квартире произошел минувшим днем. На месте ЧП работали два пожарных расчета. Сообщение о происшествии в МЧС поступило около 16:00, а к 16:54 огонь удалось ликвидировать.

Как сообщил портал «Московский комсомолец в Санкт-Петербурге«, по словам 35-летней хозяйки квартиры, где произошел пожар, причиной происшествия мог стать мобильный телефон, включенный в розетку.