На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.
Сегодня, 9 августа, в Гатчине был замечен перевернутый на крышу автомобиль серого цвета. Видеозаписью поделился очевидец в группе «Подслушано Гатчина». Судя по кадрам, водитель не справился с управлением, протаранил ограждение, после чего автомобиль перевернулся.
На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.
Вам будет интересно
В полицию Петербурга ночью 9 августа обратился мужчина и сообщил, что у дома по улице Кораблестроителей посторонний попытался проникнуть в...
09.08.2021 52