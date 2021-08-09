На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.

Сегодня, 9 августа, в Гатчине был замечен перевернутый на крышу автомобиль серого цвета. Видеозаписью поделился очевидец в группе «Подслушано Гатчина». Судя по кадрам, водитель не справился с управлением, протаранил ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.