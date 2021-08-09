Правительство России утвердило Концепцию развития водородной энергетики

Документ имеет самое непосредственное отношение к Ленинградской области.

Концепция развития водородной энергетики предусматривает три этапа реализации, и первый должен быть реализован на Северо-Западе.

Как пишет online47 для Ленинградской области такое решение – не сюрприз. Освещая работу ПМЭФ-2021, глава региона, выступая на телемосте с предпринимателями и политиками федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ), еще раз напомнил давним партнерам региона, что Ленобласть готова к современным вызовам.

Об этом говорил и сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

«Та инфраструктура, которая сейчас используется для прокачки газа, может быть переориентирована на работу с таким сырьем как водород, являющийся одним из перспективных видов топлива, если говорить о «зеленой» энергии», — сказал Перминов.

Тем временем в концепции говорится, что «в качестве приоритетных способов крупнотоннажной транспортировки водорода рассматривается транспортировка трубопроводным транспортом, различными видами транспорта в сжиженном или компримированном состоянии, а также в связанном состоянии в виде аммиака или жидких органических носителей».

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Также в документе говорится, что до 2035 года в качестве приоритетных направлений рассматривается производство низкоуглеродного водорода из ископаемого сырья, в том числе с применением технологий улавливания углекислого газа, на базе атомной энерготехнологической станции (с обеспечением улавливания углекислого газа), методом электролиза воды на базе атомной электростанции, гидроэлектростанции.