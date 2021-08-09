Правительство России утвердило Концепцию развития водородной энергетики

Документ имеет самое непосредственное отношение к Ленинградской области.
Концепция развития водородной энергетики предусматривает три этапа реализации, и первый должен быть реализован на Северо-Западе.
Как пишет online47 для Ленинградской области такое решение – не сюрприз. Освещая работу ПМЭФ-2021, глава региона, выступая на телемосте с предпринимателями и политиками федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ), еще раз напомнил давним партнерам региона, что Ленобласть готова к современным вызовам.
Об этом говорил и сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.
Тем временем в концепции говорится, что «в качестве приоритетных способов крупнотоннажной транспортировки водорода рассматривается транспортировка трубопроводным транспортом, различными видами транспорта в сжиженном или компримированном состоянии, а также в связанном состоянии в виде аммиака или жидких органических носителей».
Также в документе говорится, что до 2035 года в качестве приоритетных направлений рассматривается производство низкоуглеродного водорода из ископаемого сырья, в том числе с применением технологий улавливания углекислого газа, на базе атомной энерготехнологической станции (с обеспечением улавливания углекислого газа), методом электролиза воды на базе атомной электростанции, гидроэлектростанции.