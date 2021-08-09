Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида

Член партии КПРФ и экс-депутат горсовета Мелеузовского (Башкортостан) подозревается в зверском убийстве инвалида.

По версии следствия, пьяный депутат проломил 38-летнему мужчине с ограниченными возможностями здоровья череп, переломал ему ребра и позвоночник. Подозреваемый обнаружили на месте преступления рядом с телом убитого, он был весь в крови. У погибшего остались двое детей.

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При задержании депутат от КПРФ угрожал полицейским, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность. Подозреваемый задержан.