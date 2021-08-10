Ленинградцам расскажут, чему учиться в ИТ и куда потом трудоустроиться

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

В Ленобласти пройдет первый вебинар «Цифровые профессии».

Чему учиться в ИТ и куда потом трудоустроиться, как получить компенсацию на обучение от государства и многое другое расскажут 11 августа в 18.30. Слушатели узнают о курсах по аналитике, бизнесу и управлению, программированию, маркетингу и дизайну, а также о проекте «Цифровые профессии». Для участия в вебинаре необходима регистрация по ссылке.

Напомним, что образовательные организации Ленобласти смогут обучать цифровым навыкам жителей всей РФ. Стоимость обучения возмещается образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператором федерального проекта является Университет 2035. Подробнее о возможности участия образовательных организаций в проекте — здесь.

Вам будет интересно
Ленинградцам расскажут, чему учиться в ИТ и куда потом трудоустроиться Цифровые профессии, цифровая экономика, Программа «Цифровая экономика», нацпроект, Ленобласть
«Готов к цифре»: ленинградцы могут освоить правила онлайн-этикета
В Ленобласти запустили новую цифровую платформу, позволяющую улучшить свои цифровые навыки и освоить правила онлайн-этикета. На новой образовательной платформе, запущенной Минцифры...
30.07.2021 151
Автор