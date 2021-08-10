Ленинградцам расскажут, чему учиться в ИТ и куда потом трудоустроиться

В Ленобласти пройдет первый вебинар «Цифровые профессии».

Чему учиться в ИТ и куда потом трудоустроиться, как получить компенсацию на обучение от государства и многое другое расскажут 11 августа в 18.30. Слушатели узнают о курсах по аналитике, бизнесу и управлению, программированию, маркетингу и дизайну, а также о проекте «Цифровые профессии». Для участия в вебинаре необходима регистрация по ссылке.

Напомним, что образовательные организации Ленобласти смогут обучать цифровым навыкам жителей всей РФ. Стоимость обучения возмещается образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператором федерального проекта является Университет 2035. Подробнее о возможности участия образовательных организаций в проекте — здесь.