В поселке Беседа открыли памятник танкистам – защитникам Лужского рубежа

В поселке Беседа Волосовского района Ленобласти состоялась церемония открытия памятника танкистам, героически погибшим 13 августа 1941 года в ходе Молосковицкого сражения.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, памятник в виде легкого советского танка выполнен из камня и стали. Рядом с памятником работала военно-полевая кухня, где каждый желающий мог отведать фронтовых блюд.

Фото: пресс-служба ЗВО, CC BY 4.0

Молосковицкое сражение — одно из крупнейших танковых сражений за все время битвы за Ленинград. На площади 100 квадратных километров против 100 советских танков шли в атаку почти 500 немецких машин.

Поселок Беседа был ключевым пунктом обороны советских войск. Рубеж защищали танкисты 1-й Краснознаменной дивизии, 1-й стрелковой дивизии народного ополчения и 90-й стрелковой дивизии. В этом героическом сражении за пять дней боев было уничтожено более 100 танков врага.